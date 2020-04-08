Элиста, 8 апреля 2020, 10:08 — REGNUM Сангаджи Тарбаев назначен на должность заместителя председателя правительства Республики Калмыкия — постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации. Соответствующий документ глава Республики Бату Хасиков подписал 7 апреля.
«Назначить Тарбаева Сангаджи Андреевича заместителем председателя правительства Республики Калмыкия — постоянным представителем Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации», — говорится в документе.
Сангаджи Тарбаев известен как капитан команды КВН «Сборная РУДН», а также телеведущий. Входил в состав Общественной палаты РФ, Общественной палаты Москвы. В 2019 году Бату Хасиков заявлял о намерении назначить Тарбаева своим представителем в Совет Федерации, однако в итоге кресло сенатора получил бывший глава республики Алексей Орлов.