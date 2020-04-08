Пермь, , 10:03 — REGNUM В Пермском крае работающие жители, доход которых резко снизился из-за введенного режима самоизоляции, получат единовременную финансовую помощь. Об этом на заседании краевого правительства 8 апреля заявил врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Размер единовременной выплаты составит 15 тыс. рублей. Источником финансирования станет краевой бюджет.

«Мы собрали с работодателей данные — кто вынужден перевести своих сотрудников на режим неполной занятости или сократить рабочую неделю. Получилось — порядка 10 тысяч человек», — сказал Махонин.

Он поручил минфину края выделить из региональной казны 150 млн рублей. Врио главы Прикамья подчеркнул, что эта матпомощь позволит сохранить рабочие места и поддержать малый и средний бизнес.