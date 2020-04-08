Екатеринбург, , 10:08 — REGNUM Счётную палату Екатеринбурга попросят проверить закупку подарков для ветеранов, осуществляемую горадминистрацией. Об этом написал депутат гордумы Константин Киселёв в Facebook.

«Собираю документальные подтверждения. Будут — отправлю в компетентные органы, попрошу Счетную палату проверить», — указал парламентарий в сообщении.

Также депутат обратил внимание, что мэрия за последнее время увеличила почти на 80 млн рублей расходы на освещение своей деятельности в СМИ.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Кузёмка заявила, часть расходов на пиар на самом деле тратится на сопутствующую деятельность, в том числе на закупку подарков для ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области не исключили переноса парада Победы. Вопрос решат на федеральном уровне.

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