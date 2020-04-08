Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал документ о новых мерах социальной поддержки населения и дополнительных мерах по нераспространению в Ленобласти инфекции COVID-19.

В частности, глава региона распорядился обеспечить учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации после 30 марта 2020 года и продолжающих дистанционное обучение, продовольственными наборами (сухим пайком) или соразмерной денежной компенсацией.

Рекомендовано организовать выдачу продовольственных наборов для льготных категорий воспитанников детских садов, в том числе семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с коронавирусной эпидемией, — но за исключением тех дней, когда такие воспитанники посещают детсады, где обеспечиваются горячим питанием.

Комитету по соцзащите поручено подготовить документы о назначении единовременной выплаты многодетным семьям, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями и получающими минимальную пенсию, а также лицам, оказавшимся в трудной ситуации после 30 марта 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Комитету по труду и занятости населения Ленобласти поручено организовать работу с безработными и теми, кто потерял работу и претендует на назначения пособия по безработице и соответствующий статус, в дистанционном режиме.

Организациям и предприятиям на территории Ленобласти, продолжающим разрешенные виды деятельности, предписано строго соблюдать все противоэпидемические нормы. В ином случае их деятельность будет приостановлена.

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