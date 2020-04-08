Харбин, Китай, , 09:57 — REGNUM Последний действующий на границе России с Китаем пункт пассажирского пропуска временно прекратил свою работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генерального консульства РФ в Харбине.

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«По информации китайской стороны, 8 апреля с 20:00 временно приостанавливается пассажирское сообщение через пункт пропуска на российско-китайской границе Маньчжурия-Забайкальск», — уточнили в дипмиссии.

Уточняется, что такое решение было принято китайским властями. Когда будет возобновлено пассажирское сообщение на данном пограничном переходе, не сообщается. При этом известно, что грузовое сообщение через пункт пропуска Маньчжурия-Забайкальск сохраняется в прежнем режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Китая заявили о возобновлении грузового сообщения через три пункта пропуска на российско-китайской границе. Это Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин и Турий Рог — Мишань.

Напомним, грузовые перевозки через эти пункты пропуска были прекращены китайской стороной 6 апреля из-за эпидемической ситуации и невозможности обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего грузопассажирского потока.