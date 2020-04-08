Пермь, , 09:53 — REGNUM В пермском крае до 2024 года должны сдать в эксплуатацию 30 объектов здравоохранения, сообщает минстрой региона.

Наибольшую степень готовности имеют три поликлиники — в Перми и посёлке Майкор. Сельскую врачебную амбулаторию планируют ввести в строй в апреле. Учреждение здравоохранение рассчитано на 60 посещений в смену.

В Перми две поликлиники достроят до конца лета. В Индустриальном районе города объект сдадут в мае. Поликлиника на ул. Карпинского рассчитана на 350 посещений в смену. В Свердловском районе Перми поликлинику сдадут в июле.