Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM Екатеринбургским депутатам предстоит решить судьбу опроса о названии создаваемого восьмого района города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На бюджетной комиссии гордумы было решено включить вопрос о выяснении мнения горожан в повестку ближайшего думского заседания.

В данный момент в мэрии не уверены, когда начинать опрашивать людей: прямо сейчас или уже после окончания нерабочего месяца, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-мэр Александр Ковальчик признался, что в мэрии нет понимания, какие юридические последствия несёт нерабочий месяц. Чиновники не могут разобраться, можно ли им уже проводить опрос общественного мнения.

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