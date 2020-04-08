Триполи, , 09:31 — REGNUM Представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Дженс Лерке осудил ракетный обстрел госпиталя в столице Ливии, городе Триполи. Об этом 7 апреля он сообщил во время пресс-конференции.

Ранее 6 апреля снаряды угодили в госпиталь Аль-Хадра, расположенный в районе столицы, контролируемом Правительством национального согласия (ПНС). В результате удара пострадали по меньшей мере шесть сотрудников госпиталя, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

«В тот момент, когда гражданам Ливии не нужно ничего, кроме безопасного дома и действующих медицинских учреждений, мы получили известие о еще одном нападении на больницу», — отметил Лерке, не объяснив почему он определил столь узкий список потребностей для ливийского народа.

Чиновник подчеркнул, что данный акт нарушает нормы международного права и особенно недопустим в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии началась в 2011 году и продолжается по сей день. Эскалации насилия способствовало вторжение в страну войск НАТО, и убийство законного лидера страны Муаммара Каддафи.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате авиаудара в Триполи разрушен госпиталь. Есть жертвы