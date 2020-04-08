Сеул, , 09:27 — REGNUM 8 апреля спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и глава департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе, а также договорились поддерживать двусторонний и трехсторонний (с участием США) диалоги по северокорейской ядерной проблеме.

Предполагается, что стороны также обменялись мнениями на тему Верховного народного собрания КНДР, которое проведет своё заседание 10 апреля.

Напомним, что 2 апреля Ли До Хун провел разговор с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, с которым также обсудил ситуацию на полуострове.

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