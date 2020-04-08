Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM Аэропорт «Кольцово», метро и все вокзалы Екатеринбурга оснастят тепловизорами. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.

«Такая мера необходима для дополнительной защиты от распространения в регионе коронавирусной инфекции», — уточнили в департаменте.

Поставка аппаратов будет осуществляться после того как транспортные предприятия областного центра направят заявки, в которых укажут обоснованное количество необходимых тепловизоров.

Отметим, что документ также предусматривает выделение средств из резервного фонда Свердловской области на приобретение другой необходимой медицинской техники (аппараты ИВЛ) и предметов (термометры, антисептики, маски) по заявкам от организаций.