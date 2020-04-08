Петрозаводск, , 09:30 — REGNUM Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков своим решением продлил разрешенное время продажи алкогольной продукции. Он объяснил это тем, что введенное ранее в связи с режимом самоизоляции ограничение привело к появлению очередей, что опасно в период угрозы коронавируса.

«Получил большое количество сообщений о том, что ограничение продажи алкоголя вызвало скопление людей в магазинах в период с 11 до 14:00 часов. Сейчас это опасно: очереди в общественных местах повышают риск заражения. Поэтому продажу алкоголя продлеваем до 16:00», — сообщил Парфенчиков 8 апреля подписчикам своей страницы в соцсети «ВКонтакте».

При этом он добавил, что «снимать ограничение полностью пока не планируем». По словам главы Карелии, по данным органов МВД, с 1 по 7 апреля, по сравнению с предыдущей неделей, на 22% сократилось количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Более чем вдвое уменьшилось количество водителей, севших за руль в алкогольном опьянении, количество зафиксированных случаев распития спиртных напитков в общественных местах снизилось в 3,6 раза, в два раза реже люди стали появляться в общественных местах в состоянии опьянения.

«Также хочу напомнить, и это научно доказано, что алкоголь снижает работу иммунной системы. Берегите себя!», — написал Артур Парфенчиков.

Подписчики разошлись в оценке нововведений. Одни предлагают и вовсе отменить введенные под предлогом коронавируса ограничения, другие призывают полностью запретить продажи алкоголя в период «нерабочего» апреля.

По данным главы республики, за минувшие сутки в Карелии новых случаев заражения не выявлено. Ранее COVID-19 подтвердился у двоих жителей. Всего проведено 3138 исследования. 22 человека находятся в стационаре, 59 — выписаны; 7806 человек находятся на самокарантине, за сутки их число сократилось на 1221 человека; восемь жителей Карелии продолжают оставаться в местах обсервации.

«До настоящего времени все возможные источники инфекции не установлены и не ликвидированы. В случае прекращения мер изоляции эпидемия может вспыхнуть и распространиться очень быстро среди значительного количества населения. От нашей ответственности в ближайшие дни во многом будет зависеть правовой режим ограничений после 15 апреля», — разъяснил Артур Парфенчиков.

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