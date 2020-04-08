Париж, , 09:02 — REGNUM Во Франции министр экологического перехода Элизабет Борн посоветовала жителям Франции остаться летом в стране и не бронировать «рейсы за границу», передает BFM TV.

«Я советую французам быть очень осторожными при подготовке своих поездок, потому что ситуация сегодня все еще слишком неопределенная», — заявила Элизабет Борн, добавив, что не время покупать билеты на другой край света.

«С другой стороны, мы можем порекомендовать французам воспользоваться нашей прекрасной страной для каникул, что также поможет сектору туризма», — заключила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп подтвердил, что режим изоляции в стране «будет продлен».

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