Сеул, , 08:51 — REGNUM 7 апреля министры иностранных дел Южной Кореи и ОАЭ провели телефонный разговор, во время которого обсудили план сотрудничества по борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразил признательность правительству Южной Кореи за оказанную медицинскую помощь, включая поставку тест-систем и добавил, что страна успешно противостоит эпидемии благодаря южнокорейской поддержке.

Напомним, что в марте власти Южной Кореи в срочном порядке передали ОАЭ 51 тыс. Наборов для диагностики коронавируса.

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Глава МИД ОАЭ высоко оценил действия и меры Сеула по борьбе с эпидемией, отметив, что в данном вопросе Южная Корея стала примером для других стран.

Отмечается, что министры также подчеркнули важность международного сотрудничество в борьбе с коронавирусом и договорились преодолеть этот сложный период опираясь на стратегические партнерские отношения.

Известно, что Кан Гён Хва также провела телефонный разговор с главой МИД Молдавии, с которым также обсудила сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

В рамках разговора Олег Цуля выразил обеспокоенность распространением коронавируса на территории страны, а также обратился с просьбой поделиться опытом в борьбе с эпидемией и отправке медицинской помощи.