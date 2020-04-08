Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Жители Казахстана не должны впадать в растерянность и панику, так как страна имеет все ресурсы, чтобы преодолеть сложившийся кризис. Об этом написал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье, опубликованной 8 апреля на официальном сайте экс-президента.

Бывший глава государства призвал жителей республики остерегаться провокаторов и подстрекателей, которые активизируются в трудные времена. Он призвал граждан к дисциплине и привел в пример Китай, который сумел побороть эпидемию.

Назарбаев отметил, что эффективное использование золотовалютных резервов страны позволит спокойно пережить кризис. «Сегодня человечество оказалось на перепутье», — сказал бывший президент. По его словам, ситуация в мире меняет формат международных отношений. Он выразил уверенность, что мировое сообщество преодолеет трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Нурсултан Назарабев заявил, что последствия мирового кризиса, вызванного коронавирусом, могут оказаться сильнее, чем в 2008 году.

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