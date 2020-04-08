Москва, , 08:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готовится к оформлению автаркии США, и для этого ему нужны в том числе, на перспективу, лунные ресурсы, заявил политолог Дмитрий Куликов, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Во-первых, понятно, что Трамп исходит из того, что глобализация и вместе с ней всечеловечность приказала долго жить от слова совсем. Поэтому, будет мир определенных автаркных зон, в которых должно быть все свое, а чего не хватает, достанем в космосе. И, в принципе, все, что сможем застолбить в пределах этих зон, тоже будет наше», — заявил Куликов.

По его словам, в условиях предстоящего распада экономической и финансовой системы, если у той или иной страны не будет того или иного ресурса, он будет стоить очень дорого. По словам Куликова, США безразлична цена реализации сланцевой нефти, а все, что делается на этом поле — это лишь обеспечение американской автаркии и получение возможности добывать ее для собственного использования.

«Трамп исходит из того, что в ближайшее время доллар перестанет быть эквивалентом мировой торговли…», — подвел итог Куликов.

Напомним, что 6 апреля президент США Дональд Трамп издал указ о коммерческом освоении лунных и других ресурсов космического пространства, включая их добычу и переработку.