Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готовится к оформлению автаркии США, и для этого ему нужны в том числе, на перспективу, лунные ресурсы, заявил политолог Дмитрий Куликов, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»
По его словам, в условиях предстоящего распада экономической и финансовой системы, если у той или иной страны не будет того или иного ресурса, он будет стоить очень дорого. По словам Куликова, США безразлична цена реализации сланцевой нефти, а все, что делается на этом поле — это лишь обеспечение американской автаркии и получение возможности добывать ее для собственного использования.
Напомним, что 6 апреля президент США Дональд Трамп издал указ о коммерческом освоении лунных и других ресурсов космического пространства, включая их добычу и переработку.