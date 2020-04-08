Париж, , 08:32 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подтвердил, что режим изоляции для борьбы с распространением коронавируса «будет продлен», судя по «весьма преждевременным» вопросам, касающимся условий снятия карантина, передает BFM TV.

«Сегодня время самоизоляции, и время изоляции продлится», — заявил премьер-министр правительству.

«Многим французам довольно тяжело переносить это, я прекрасно об этом знаю, но это важно, если мы не хотим оказаться в ситуации, которая была бы ещё хуже, чем та, которую мы имеем сейчас», — продолжил Эдуар Филипп.

Напоминаем, что режим самоизоляции во Франции в настоящее время введен до 15 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил медицинский центр в Сен-Сен-Дени, одном из департаментов, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.

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