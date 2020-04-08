* запрещённая в России организация

Могадишо, , 08:35 — REGNUM В результате авиаудара ВВС США в Сомали был убит основатель террористической исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юсуф Джиис. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление военно-воздушных сил США.

Командир Африканского командования Вооруженных сил США генерал Стивен Таунсенд назвал Джииса «жестоким, безжалостным убийцей, занимавшим руководящие посты в «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

В соответствии с сообщением военно-воздушных сил, Джиис совершал нападения за пределами Сомали и внутри страны. Представители «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако, не делали заявлений о гибели Джииса, передает телерадиокомпания.

По словам репортеров, с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность, США значительно усилили авиаудары в Сомали. Ряд крупных сомалийских боевиков были убиты в результате воздушных атак США.

Несмотря на потери, «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохраняет способность поражать цели и контролировать обширные территории.

Генерал Таунсенд заявил, что США рассматривают возможность приостановки своих операций в Сомали из-за коронавируса. Однако пока было решено продолжать авиаудары, поскольку, по его словам, лидеры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группы «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что видят в пандемии возможность для продвижения своей «террористической программы».

Правозащитные организации утверждают, что у них есть доказательства того, что в результате нападений США было убито несколько мирных жителей. США, однако, редко признают, что в ходе их операций в Сомали погибли мирные жители, отмечают правозащитники.

«Аш-Шабаб» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.