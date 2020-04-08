Пермь, , 08:29 — REGNUM В Пермском крае власти решили выделить средства из краевого бюджета на единовременную помощь малоимущим семьям с детьми, возраст которых от полутора до трех лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

«Непросто приходится семьям с детьми. В особенности, если один или оба родителя не могут сейчас зарабатывать, как раньше», — подчеркнул врио губернатора Дмитрий Махонин 8 апреля на заседании краевого правительства.

Деньги получат семьи, чей доход ниже 10,5 тысяч на каждого члена семьи. Махонин отметил, что сейчас в Прикамье проживает около 15 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет, которые не попадают ни под федеральные, ни под региональные меры поддержки, так как дети родились до введения выплат.

Размер единовременной матпомощи составит 10,7 тыс. рублей (величина прожиточного минимума на ребенка). Сейчас прорабатывают порядок получения матпомощи. В краевом бюджете на выплаты выделяют 163 млн рублей.