Париж, , 08:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил медицинский центр в Сен-Сен-Дени, одном из департаментов, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, передает BFM TV.

«В департаменте, где много бедных, жители очень уважают условия изоляции. Я искренне благодарю их», — заявил глава государства вскоре после прибытия в многопрофильный медицинский центр.

Эммануэль Макрон обсудил условия приема пациентов и работу лиц, осуществляющих уход.

Глава государства отметил, что медработники выполняют «огромную» работу и что государство стремится «облегчить» их жизнь, «приумножив» производство и импорт спецодежды.

«Даже в самых продуманных планах не предусматривалось, что все страны пострадают одновременно», — заявил Эммануэль Макрон, чтобы оправдать нехватку масок и защитной одежды.

«То, что мы считали бесполезным шесть месяцев или год назад, внезапно стало редкостью», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия и префектура полиции Парижа приняли решение ограничить занятия спорта в столице, запретив их в течение дня, с 10 до 19 часов.

Читайте также: В Париже запретили заниматься спортом в дневное время