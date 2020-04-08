Екатеринбург, , 07:38 — REGNUM На Среднем Урале общественный транспорт будет ходить чаще. Соответствующее поручение дал муниципальным властям глава региона Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки станут ходить чаще, чтобы людям, работающим на непрерывных производствах, было удобнее добираться на работу», — уточнили в департаменте.

Напомним, что ранее из-за ситуации с коронавирусом, вызвавшей снижение пассажиропотока, был увеличен интервал движения городского общественного транспорта.

Отметим, что в условиях ограничительных мероприятий в Свердловской области было временно приостановлено движение нескольких пригородных поездов.