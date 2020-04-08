Екатеринбург, 8 апреля 2020, 07:38 — REGNUM На Среднем Урале общественный транспорт будет ходить чаще. Соответствующее поручение дал муниципальным властям глава региона Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, что ранее из-за ситуации с коронавирусом, вызвавшей снижение пассажиропотока, был увеличен интервал движения городского общественного транспорта.
Отметим, что в условиях ограничительных мероприятий в Свердловской области было временно приостановлено движение нескольких пригородных поездов.