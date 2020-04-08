Киев, , 05:57 — REGNUM Принятие на Украине законопроекта о национализированных банках, который не позволит возвращать их бывшим владельцам, свидетельствует о том, что украинские власти выбрали «путь в никуда», заявил бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию «Новое время».

В интервью он отметил, что не обсуждал законопроект с президентом Украины Владимиром Зеленским, тем не менее, заключил, что его ожидает судьба предшественников.

«Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука», — перечислил Коломойский.

При этом он назвал законопроект не «антиколомойским», а «антиукраинским», поскольку при его принятии ведётся «торговля суверенитетом и Конституцией» Украины.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что законопроект, меняющий правила в банковском секторе Украины, принят в первом чтении 30 марта. Принятие документа, наряду с продажей земли, является ключевым условием МВФ для дальнейшего сотрудничества с Киевом.

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