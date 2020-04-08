Москва, , 05:38 — REGNUM Бывший депутат Национального собрания Армении Левон Саргсян будет экстрадирован из России для привлечения к уголовной ответственности за инкриминируемые ему преступления у себя на родине, сообщили 8 апреля в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что запрос Генеральной прокуратуры Армении об эстрадиции экс-депутата удовлетворён 19 марта 2020 года.

Напомним, в ноябре 2019 года пресс-служба полиции Армении сообщала о задержания Саргсяна в подмосковном Зеленограде. На родине его подозревают в участии в преступном сообществе, а также разбое, совершённом в составе организованной группы для хищения имущества в особо крупных размерах.

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