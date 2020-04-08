Петропавловск-Камчатский, , 05:30 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев официально представил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Из-за действующего в стране режима самоизоляции полпред сделал это в режиме видеоконференции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Юрий Трутнев говорил из своего рабочего кабинета в Москве.

«Вы начинаете работу в непростой и для страны, и для региона момент. Надо приложить все усилия для того, чтобы сдержать распространение болезни, чтобы своевременно оказывать помощь нуждающимся в ней. Мы в этом направлении, как и во всех остальных, будем рядом с вами. Создан оперативный штаб. Мы каждый день получаем информацию, стараемся помочь во всех вопросах, в которых необходимо. Поэтому у меня к вам первая просьба сегодня: разберитесь, что сегодня нужно Камчатке для того, чтобы не было рисков для жизни и здоровья людей, чтобы сдержать распространение вируса», — сказал Юрий Трутнев.

Владимир Солодов поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и расставил приоритеты в предстоящей работе:

«Я приложу все силы для того, чтобы оправдать доверие президента, заслужить одобрение и поддержку жителей Камчатского края. Главное богатство Камчатки — это люди, поэтому я буду исходить из тех задач, которые больше всего их волнуют», — сказал Владимир Солодов.

Юрий Трутнев подчеркнул, что необходимо быстро разобраться со всеми проблемами, которые важны для Камчатки на сегодняшний день — обеспеченность врачами, обеспечением средствами защиты, лечения. Он пообещал помощь в решение всех этих задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля экс-глава Камчатки Владимир Илюхин подал прошение о досрочном сложении полномочий. Президент России отставку Илюхина принял. В тот же день врио губернатора президент назначил Владимира Солодова.