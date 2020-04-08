Петропавловск-Камчатский, , 04:48 — REGNUM Мэром Петропавловска-Камчатского стал Константин Брызгин, ранее работавший заместителем градоначальника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской думе.

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Константину Брызгину 41 год. По образованию он Юрист. Брызгин родился и вырос в Петропавловске-Камчатском. Ранее он занимал пост заместителя мэра — руководителя управления делами администрации Петропавловска-Камчатского. Он женат, воспитывает двоих детей.

После досрочной отставки экс-мэра Виталия Иваненко, который стал фигурантом уголовного дела, Брызгин исполнял обязанность главы администрации города.

Новый мэр был выбран депутатской комиссией. За него проголосовало 26 депутатов из 29.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко в ноябре 2019 года написал заявление о досрочном сложении полномочий, позднее он стал фигурантом дела о взятках, которые передавались за покровительство и содействие при заключении муниципальных контрактов.

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов пообещал вернуть прямые выборы мэров.