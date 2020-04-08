Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Исполнять обязанности министра военно-морских сил США будет Джеймс Макферсон, его назначение 7 апреля подтвердил глава Пентагона Марк Эспер на своей странице в Twitter.

«С согласия президента я назначаю замминистра сухопутных войск Джеймса Макферсона на должность исполняющего обязанности министра ВМС», — написал Эспер.

Он добавил, что отставка занимавшего ранее пост министра ВМС Томаса Модли принята утром того же дня.

Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой. В частности, он назвал подчинённого «слишком наивным и слишком глупым», чтобы командовать авианосцем в условиях массового заражения моряков коронавирусом.

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