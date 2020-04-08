Буэнос-Айрес, 8 апреля 2020, 02:37 — REGNUM Страны-участницы ОПЕК+, вероятно, достигнут нового соглашения по сокращению объёма добычи нефти в ходе встречи 9 апреля, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.
«Я оптимистично настроен относительно предстоящей видеоконференции и достижения соглашений, которые вернут стабильность нефтяному рынку и справедливые цены», — сказал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ проведут переговоры на тему возможного сокращения объёма добычи нефти 9 апреля. 10 апреля состоятся переговоры по нефти в рамках G20.
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