Буэнос-Айрес, , 02:37 — REGNUM Страны-участницы ОПЕК+, вероятно, достигнут нового соглашения по сокращению объёма добычи нефти в ходе встречи 9 апреля, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Я оптимистично настроен относительно предстоящей видеоконференции и достижения соглашений, которые вернут стабильность нефтяному рынку и справедливые цены», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ проведут переговоры на тему возможного сокращения объёма добычи нефти 9 апреля. 10 апреля состоятся переговоры по нефти в рамках G20.

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