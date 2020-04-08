Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

По его словам, Соединённые Штаты как мажоритарные участники выделили огромные деньги на работу организации, однако её эксперты сильно ошиблись в прогнозах относительно распространения коронавируса в мире, и ориентировались в основном на Китай.

«Мы очень внимательно рассмотрим все это. Мы остановим выплаты ВОЗ. И посмотрим», — сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, является ли подходящим для проверки настоящее время, Трамп ответил, что, «возможно, нет».

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