Москва, , 01:42 — REGNUM Депутат Московской городской думы Михаил Тимонов заражён коронавирусом. Об этом он лично сообщил в своём телеграм-канале.

«При повторной проверке теста, сданного мною им во вторник, результат оказался положительным», — написал Тимонов.

Депутат отметил, что заболевание протекает в лёгкой форме. Однако на момент последнего заседания Мосгордумы 1 апреля Тимонов был заражён и при этом участвовал в мероприятии.

«Вот как интересно и скандально получается! Следите за продолжением истории! Если я, будучи инфицированным, и не зная об этом, присутствовал на заседании Думы, то кто-то должен ответить», — отметил депутат.

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