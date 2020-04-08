Рим, , 00:03 — REGNUM Итальянская либеральная газета La Stampa обиделась на министерство обороны России, которое якобы не уважает свободу слова. Соответствующая публикация появилась в газете сегодня, 7 апреля.

Напомним, что в туринской газете La Stampa журналист Якопо Якобони обвинил Россию в том, ее помощь, направленная Италии для борьбы с коронавирусной инфекцией, на 80% бесполезна, и вообще, помощь отправлена только для того, чтобы российские военные смогли поближе подобраться к базам военного блока НАТО на территории Италии.

В самой Италии многие возмутились публикациям Якобони, а официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенко, комментируя публикации Якобони заявил:

«Кто роет яму другому, сам в нее попадет».

Поскольку целью данной информационной спецоперации, организованной La Stampa и тему, кто стоит за этим либеральным изданием, была исключительно информационная атака на Россию, то издание естественно продолжило выпускать материалы по любому высказыванию, так или иначе относящемуся к этому инциденту.

Нападки Якобони на гуманитарную помощь России La Stampa называет «выражением демократического принципа свободы слова».

Газета лицемерно пишет, что она «описала помощь России Италии в борьбе с пандемией, как и оказываемую другими странами, как проявление дружбы и солидарности в трагический и тяжелый момент для нашей стран».

А что касается высказывания Якобони, то это не что иное как реализация права на альтернативную оценку события.

А вот в словах Игоря Конашенкова издание увидело прямую угрозу журналисту.

«Мы убеждены, что крепкую связь между Италией и Россией, чему свидетельством является нынешняя операция по борьбе с вирусом, не может ослабить очевидное неуважение права на публикацию новостей, которое сквозит в недвусмысленных оскорблениях генерал-майора Игоря Конашенкова», — пишет газета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия по просьбе Италии направила бригады своих военных вирусологов в Ломбардию, которая сильнее других регионов Италии пострадала от коронавирусной инфекции.