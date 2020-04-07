Донецк, , 23:52 — REGNUM Атаки ВСУ по населённым пунктам ДНР усилились в период действия ограничений в связи с пандемией, сообщает 7 апреля «Донецкое агентство новостей».

Такое заявление сделал глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов на совещании с главой республики Денисом Пушилиным.

Якубов «Ситуация на линии соприкосновения существенно обострилась в период проведения карантинных мероприятий и перекрытия границ Республики».

По словам Якубова, в период с 21 марта ВСУ 227 раз нарушили режим прекращения огня. Увеличилось использование украинской стороной крупнокалиберной артиллерии и миномётов.

В течение 17 дней ВСУ выпустили по ДНР свыше 100 снарядов калибром 122 мм, а также почти 900 мин калибрами 120 и 82 мм. Итогом этого стали гибель одного и ранения троих мирных жителей.

Глава управления Народной милиции ДНР Денис Синенков со своей стороны заявил:

«Каратели выбирают целью своих обстрелов исключительно жилые районы населённых пунктов Республики, понимая, что большинство жителей Донбасса сознательно выполняют мероприятия по самоизоляции и остаются дома».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СЦКК рассказали о ряде обстрелов, которые были проведены ВСУ по территории ДНР в течение сегодняшнего дня, 7 апреля.

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