Ташкент, , 23:19 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить Узбекистану порядка 320 миллионов долларов на поддержку малого бизнеса и коммунальных предприятий, сообщает Podrobno. uz со ссылкой на переговорный процесс между узбекской стороной и главой ЕБРР Сумой Чакрабарти.

«Европейский банк реконструкции и развития готов поддержать Узбекистан в это чрезвычайно сложное время путем мобилизации финансирования для борьбы с распространением вируса, поддержки предпринимателей и мер по повышению занятости населения, а также обеспечения устойчивого функционирования экономики», цитирует издание слова президента ЕБРР Сума Чакрабарти.

Глава ЕБРР сообщил, что «в ответ на запрос узбекской стороны, в качестве первого этапа содействия за счет сформированного в ЕБРР Пакета солидарности (общая сумма пакета — 1 миллиард долларов) четырем узбекским коммерческим банкам будут предоставлены кредитные линии для финансирования проектов малого и среднего бизнеса и линии торгового финансирования на общую сумму 220 миллионов долларов».

Также, ЕБРР прорабатывает вопрос предоставления финансирования в размере до 100 миллионов долларов для поддержки оборотного капитала региональных коммунальных предприятий, столкнувшихся со снижением поступления коммунальных платежей со стороны населения и предприятий, пишет издание.