Лондон, , 22:56 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон останется на ночь в палате интенсивной терапии, его состояние пока не изменилось, 7 апреля сообщает агентство Reuters.

Джонсон, заболевший COVID-19, был перемещен в отделение интенсивной терапии 6 апреля. Он получает кислород, но дышит самостоятельно и пока не подключен к ИВЛ.

Обязанности премьер-министра исполняет глава МИД Великобритании и первый министр правительства Джонсона Доминик Рааб.

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