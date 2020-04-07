Екатеринбург, , 22:38 — REGNUM Расходы на информационное сопровождение мэрии Екатеринбурга позволяют достичь социальной стабильности в городе. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Градоначальник пояснил, что не является сторонником того, чтобы направить средства на пиар в кризисные фонды.

«Как только мы перестаем работать с населением, возникает информационный вакуум, а он, как мы знаем, рождает уродов», — сказал Высокинский в эфире «Студии 41».

Расходы на информационное сопровождение обеспечивают общественную стабильность, и, может быть, кто-то пытается повлиять на эту ситуацию, предположил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрию Екатеринбурга призвали отказаться от трат на пиар. Данные деньги стоит передать на ключевые городские нужды в условиях пандемии COVID-19, считают некоторые депутаты гордумы.

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