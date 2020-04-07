Екатеринбург, 7 апреля 2020, 22:38 — REGNUM Расходы на информационное сопровождение мэрии Екатеринбурга позволяют достичь социальной стабильности в городе. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.
Градоначальник пояснил, что не является сторонником того, чтобы направить средства на пиар в кризисные фонды.
«Как только мы перестаем работать с населением, возникает информационный вакуум, а он, как мы знаем, рождает уродов», — сказал Высокинский в эфире «Студии 41».
Расходы на информационное сопровождение обеспечивают общественную стабильность, и, может быть, кто-то пытается повлиять на эту ситуацию, предположил мэр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрию Екатеринбурга призвали отказаться от трат на пиар. Данные деньги стоит передать на ключевые городские нужды в условиях пандемии COVID-19, считают некоторые депутаты гордумы.
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