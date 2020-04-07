Кишинёв, , 21:49 — REGNUM Ограничительные меры, введенные Молдавией в отношении Приднестровья в период пандемии коронавируса, не остались без внимания России и наверняка не останутся без политических последствий. Об этом заявил 6 апреля в интервью ИА REGNUM молдавский политолог Игорь Толмач, комментируя банковскую и гуманитарную блокаду ПМР в период эпидемии COVID-19.

Он отметил, что Молдавия и лично президент Игорь Додон сейчас ждут от России кредита в $0,5 млрд. «На эти деньги Додон, по сути, планирует переизбраться на второй президентский срок в конце этого года. Но кредит все не приходит и не приходит, хотя его ждали еще в начале года», — сказал Толмач.

Эксперт добавил, что буквально на днях Додон обсуждал этот вопрос с замглавы кремлевской администрации Дмитрием Козаком, который курирует отношения с Молдавией. «По итогам Додон сказал, что деньги точно будут. Но конкретные сроки все еще неизвестны», — сказал он.

Толмач не исключил, что выжидательная позиция России может объясняться тем, что в Москве недовольны действиями Кишинева на приднестровском направлении.

«Такие сигналы уже приходили и из Госдумы. Россия может просто отказать Додону в деньгах. Не говоря уже о той немалой поддержке, которую по другим каналам получает его Партия социалистов. Спонсировать и поощрять враждебные и просто негуманные действия молдавских властей в отношении Приднестровья и живущих там граждан России Москве было бы нелогично и не с руки», — подвел итог эксперт.

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