Москва, , 21:38 — REGNUM Попытки США превратить космическое пространство в арену международных конфликтов нужно остановить, сообщили 7 апреля в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя указ американского президента Дональда Трампа от 6 апреля о коммерческом освоении лунных ресурсов, российское ведомство отметило: администрация США «пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу».

В российском ведомстве подчеркнули, что все государства в равной степени имеют право исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях.

Тот курс, который избрали США, «несёт в себе серьёзные риски для международного сотрудничества и взаимопонимания». У России другой подход, который заключается в том, что «космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению каким бы то ни было образом».

«Отмечаем насущную необходимость принятия международным сообществом коллективных действий в целях недопущения превращения космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, в арену международных разногласий и конфликтов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в указе Трампа от 6 апреля сказано, что США не считают космос «всеобщим достоянием» и не признают Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятого Генассамблеей ООН в 1979 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскосмос: планы по захвату планет вредят международному сотрудничеству