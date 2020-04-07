Поти, Грузия, , 21:30 — REGNUM Четыре боевых корабля из состава Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) вошли в грузинский порт Поти, сообщает 7 апреля пресс-служба Пограничной полиции Грузии.

По утверждению грузинской стороны, корабли SNMG-2 прибыли в Поти для совместных учений с участием катеров службы береговой охраны Грузии.

В Поти зашли итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591), канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), румынский ROS «Regina Maria» (F 222) и болгарский фрегат BGS «Verni» (F 42).

Кроме того, сообщается, что позднее к запланированным учениям должен присоединиться турецкий TCG Salihreis (F 246).

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 визит кораблей НАТО будет проходить без публичных и культурных мероприятий.

«Совместные учения содержат только маневры кораблей без взаимодействия экипажей», — сообщает грузинская сторона.

Пребывание боевых кораблей НАТО в территориальных водах Грузии продлится до 10 апреля.

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