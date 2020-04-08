Тегеран, , 07:42 — REGNUM 7 апреля министр здравоохранения и медицинского образования Ирана заявил, что власти страны приступят к реализации второго программы умного социального дистанцирования по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Саида Намаки, инициатива «умного дистанцирования» запустится после успешной реализации Плана социального дистанцирования.

Министр положительно оценил осуществление первого этапа плана по борьбе с коронавирусом, в результате осуществления которого 70 из 83 миллионов иранцев прошли обследование на наличие COVID-19.

Сославшись на экономическую ситуацию в стране, сложившуюся в результате «максимального давления» США на Иран, Намаки положительно охарактеризовал сотрудничество экономических институтов с министерством здравоохранения. Далее он заявил, что правительство планирует оказать помощь уязвимым слоям населения.

Смертельный коронавирус, обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил около 1 350 000 человек по всему миру, в то время как более 74 800 человек погибли. В Иране зафиксировано 62 589 случая заражения. Общее число погибших составляет 3872 человека.