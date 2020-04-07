Москва, , 21:20 — REGNUM Движение «Голос» предложило Центризбиркому включить в состав Московской городской избирательной комиссии члена Совета движения Андрея Бузина. Это уже не первая попытка «Голоса» провести своего представителя в региональный избирком.

Председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов скептически оценивает шансы Андрея Бузина на избрание в состав Мосгоризбиркома.

«Право любого движения или даже гражданина — продвигать и лоббировать свои интересы. Надо только понимать, что это за интересы. И адекватно воспринимать различные предложения, например, воспринимать заявку как пиар. Андрея Бузина я знаю достаточно давно. У него есть амбиции, но, к сожалению, он их использует в достаточно своеобразных целях, продвигая интересы тех организаций, которые далеки от профессиональной работы. В частности, той организации, которая сегодня продвигает его в состав Мосгоризбиркома», — рассказала Игорь Борисов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Надо понимать, что движение «Голос» признано как юридическое лицо, которого уже давно нет, и иностранным агентом. И само это признание свидетельствует о лоббировании интересов иностранных инвесторов, в попытки влиять на политику Российской Федерации. Нам известно, что в 2016 году руководителю движения «Голос» послом США в России был вручен переходящий вымпел «За развитие демократии в мире», и сам факт участия в этом процессе американского посла говорит о том, чем на самом деле занимается эта организация. Так что предложение о включении Андрея Бузова в состав Мосгоризбиркома имеет право на существование, но не может рассматриваться как серьезная заявка на присутствие в составе Московской городской избирательной комиссии», — подчеркнул эксперт.