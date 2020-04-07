Приштина, , 22:20 — REGNUM Глава министерства внутренних дел и государственной администрации Косово Джеляль Свечля 7 апреля провел встречу с главой миссии НАТО в Косово (КФОР — Силы для Косово) Микелем Риси.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики обсудили меры, предпринимаемые правительством Косово для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Командующий Риси подчеркнул, что КФОР ставят своей задачей поддержание мира и стабильности Косово, и что ситуация в крае остается «спокойной и стабильной».

Данное заявление является ответом на заявления косовских оппозиционных политиков о том, что работа сербских институтов на севере Косово подрывает суверенитет Косово и ставит под угрозу безопасность несербского населения.

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