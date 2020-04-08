Тегеран, , 07:58 — REGNUM 7 апреля посольство Ирана в Риме заявило, что иранские студенты смогут вернуться в Италию, если пройдут регистрацию в итальянском почтовом отделении, однако итальянский вид на жительство никак не связан с электронным видом на жительство Европейского Союза. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посольство заявило, что в связи с многочисленными вопросами иранских студентов в Италии о том, создаст ли их отъезд из Италии в нынешних обстоятельствах проблемы с проживанием, оно связалось с соответствующими итальянскими должностными лицами в управлении пограничного контроля министерств внутренних и иностранных дел Италии.

Иранское представительство пояснило, что иранские граждане, которые намерены подать заявление на получение или продление своего итальянского вида на жительство, могут покинуть Италию и вернуться в страну еще раз только в том случае, если у них есть паспорт и почтовая квитанция, которая подтверждает, что они отправили свой запрос на получение итальянского вида на жительство.

Однако, по сообщению посольства, получение почтовой квитанции не равнозначно получению электронного вида на жительство или разрешения на въезд в Европейский Союз.