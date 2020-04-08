Тегеран, , 07:48 — REGNUM 7 апреля недавно назначенный посол Ирана в Бразилии Хосейн Гариби вручил свои верительные грамоты президенту Бразилии Жаиру Больсонаро, сообщает информационное агентство IRNA.

Президент Бразилии высоко оценил позицию Ирана как страны, имеющей давние исторические корни в регионе, и подчеркнул необходимость активизации сотрудничества в различных областях, в частности в сфере торговых отношений.

Говоря о вспышке пандемии коронавируса и ущербе, нанесенном мировой экономике, Больсонаро подчеркнул необходимость экономического сотрудничества для оказания помощи в устранении ущерба, нанесенного обеим странам.

Иранский посол, в свою очередь, заявил, что между двумя странами существуют давние отношения, а Бразилия является крупнейшей развивающейся экономикой Латинской Америки, которая могла бы стать одним из ключевых экономических и торговых партнёров Исламской Республики Иран.

Говоря о вспышке коронавирусной болезни, Гариби отметил, что Иран и Бразилия обладают огромным потенциалом, который может быть активизирован для оказания помощи странам в преодолении нынешнего кризиса.