Кито, , 21:09 — REGNUM Восемь лет тюрьмы назначены судом в качестве наказания бывшему эквадорскому президенту Рафаэлю Корреа, пишет 7 апреля El Universo.

Наказание назначено заочно, поскольку Корреа эмигрировал в Бельгию. Власти Эквадора обвинили его в коррупции, в результате которой он присвоил более семи с половиной миллиардов долларов.

Суд заключил, что эти деньги он получал от бизнеса, оплачивавшего его избирательную кампанию. Со своей стороны, став президентом, Корреа помогал своим «протеже» в получении государственных заказов.

Напомним, Корреа являлся президентом Эквадора в 2007 — 2017 гг. Виновным в участии в коррупционных схемах он себя не признаёт.

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