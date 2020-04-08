Тегеран, , 07:41 — REGNUM 6 апреля заместитель министра юстиции Ирана по правам человека и международным делам Махмуд Аббаси заявил, что в настоящий момент ведутся переговоры со странами по обмену осуждённых лиц. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 апреля.

«Учитывая нынешнюю щекотливую ситуацию вокруг вспышки коронавируса, мы ведем переговоры со странами об обмене осуждёнными», — сказал он, отметив, что действия Комитета по передаче осужденных через МИД и Интерпол дали положительные результаты.

Озвучив готовность Ирана к обмену осужденными с другими странами, Аббаси подчеркнул, что в настоящее время 2600 афганцев уже готовы вернуться на родину, а некоторые центральноазиатские государства согласились осуществить зеркальные меры.

Коснувшись активной правовой и судебной дипломатической деятельности Ирана, Аббаси заявил, что обмен и передача осужденных оправданны в рамках гуманитарной политики государства.

«Несомненно, понимание того, что страны должны держаться вместе в нынешней щекотливой ситуации, является основополагающим принципом, который Иран реализовывал в различных обстоятельствах», — сообщил чиновник.