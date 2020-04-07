Мадисон, , 20:57 — REGNUM Первичные выборы в рамках избирательной компании в США проходят в американском штате Висконсин, передаёт 7 апреля CNN.

Голосование не отменено, несмотря на ситуацию с пандемией. В ходе этого голосования будет определён представитель Демпартии США, который станет оппонентом кандидата от Республиканской партии — Дональда Трампа — на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Результаты первичных выборов в Висконсине объявят 13 апреля.

Напомним, первичные выборы в Висконсине планировалось перенести на начало июня, но региональный верховный суд это решение заблокировал.

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