Лондон, , 20:42 — REGNUM Находящийся на лечении британский премьер-министр Борис Джонсон поправится, уверен министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Соответствующее заявление он сделал 7 апреля.

Комментируя состояние Джонсона, борющегося с COVID-19, британский министр заявил:

«Уверен, что он справится».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель пресс-службы Джонсона 7 апреля заявил, что премьер-министр проходит стандартное лечение от коронавирусной инфекции.

Накануне, 6 апреля, Раабу было временно поручено замещать Джонсона. Это произошло после того, как британского премьер-министра перевели в отделение интенсивной терапии.

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