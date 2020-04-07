Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Новым пресс-секретарём американского президента Дональда Трампа станет Кейли Макинани, пишет 7 апреля The New York Times.

Макинани является пресс-секретарём кампании по переизбранию Трампа на предстоящих президентских выборах. Предполагается, что она будет продвигать его позиции на телевидении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля стало известно, что пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм переходит от него на должность пресс-секретаря его жены Меланьи.

Читайте ранее в этом сюжете: От Трампа уходит пресс-секретарь