Ашхабад, , 19:53 — REGNUM Правительство США потратило $920 тысяч (более 70,2 млн рублей) на организацию помощи Туркмении в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает американское посольство в Ашхабаде.

Помощь будет предоставлена в виде поддержки в подготовке лабораторных систем, мер по улучшению эпидемиологического надзора, а также поддержки технических экспертов для информирования о рисках заражения.

Американское диппредставительство отмечает, что за последние 20 лет США оказали Туркмении экономическую поддержку на сумму более $201 млн (15 млрд 358 млн рублей), в том числе около $21 млн (1 млрд 604 млн рублей) было вложено в сферу здравоохранения.

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