Рим, , 19:49 — REGNUM Впервые за всю историю социологических наблюдений эксперты зафиксировали, что граждане Италии доверяют Китаю больше, чем США, данные опроса SWG были опубликованы во вторник, 7 апреля.

Китай считают надежным партнером страны 36% граждан, США — 30%. Наблюдатели связывают такие результаты с действиями КНР и США в Италии в разгар эпидемии: Китай предоставил ответную помощь, власти США — вывезли из Рима большую партию тестов на COVID-19.

Также социологи отметили, что за полгода с сентября 2019 года уровень доверия граждан Италия к Евросоюзу снизился в полтора раза — с 42% до 27%.