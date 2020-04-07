Рим, 7 апреля 2020, 19:46 — REGNUM Руководители стран-членов ЕС должны быстро достичь договоренностей об общих мерах борьбы с последствиями коронавируса, в противном случае «рухнут все», заявил во вторник, 7 апреля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Во вторник министры финансов стран-членов ЕС проводят совещание по данному вопросу. Италия вместе с рядом других стран предлагает выпустить специальные общие «коронабонды» для минимизации ущерба, нанесенного экономикам.
Руководители некоторых других стран, в частности, Германии, Австрии, Нидерландов — категорически против такого рода общих мер и предлагают задействовать «европейский механизм стабильности». Против этого, в свою очередь, выступают инициаторы выпуска «коронабондов», они отмечают, что главный принцип упомянутого механизма — экономия, а экономия в данном случае будет совершенно неэффективным методом.
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