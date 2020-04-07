Иерусалим, , 19:51 — REGNUM 50-летний гражданин Израиля обвинен в шпионаже в пользу Ирана, сообщает 7 апреля Newsru (Израиль).

Обвинение было предъявлено израильтянину в окружном суде города Лода. По сведениям Общей службы безопасности, гражданина завербовала иранская разведка, которой он передавал информацию различного содержания.

Обвинение включает контакты с иностранным агентом, передачу противнику информации, способной нанести ущерб государственной безопасности, уничтожение улик, препятствие расследованию, отмывание денег и государственную измену.